Düsseldorf/Karlsruhe vor 1 Stunde

Sexualstraftäter in Karlsruhe? Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Düsseldorfer Kriminalpolizei habe der gesuchte Tatverdächtige über eine Dating-Plattform unter dem Pseudonym "Saban" Kontakt zu einer Düsseldorferin aufgenommen. Auf einem unbekannten Rastplatz habe er sich dann an seinem Opfer sexuell vergangen, so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Derzeit bestehe der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige zumindest zeitweise im Umfeld von Karlsruhe aufhalte.