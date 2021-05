vor 30 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Karlsruher Bordellen fehlt die Öffnungsperspektive: "Die Corona-Lage ist eine andere als zum Vorjahr"

Geimpft, genesen, getestet, geöffnet. In der Pandemie geht es immer weiter voran in Richtung "Normalität". Doch einen Bereich hat das Prozedere (noch) nicht ganz erreicht: das Rotlichtgewerbe. Zwar soll der Straßenstrich in der Fächerstadt bereits wieder florieren, nachdem die Ausgangsperre aufgehoben wurde, doch die Bordelle bleiben weiter geschlossen - und haben Zukunftsangst.