vor 18 Minuten Karlsruhe Sex in der Gleisunterführung: Frau beleidigt Polizisten nach Störung

Sie wähnten sich in einer nicht öffentlichen Gleisunterführung am Karlsruher Hauptbahnhof wohl ungestört: Am Mittwochabend überraschten Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn ein Paar beim Geschlechtsverkehr. Dieses schien sichtlich verärgert über die ungebetenen Gäste. Der Abend endete für die Dame auf der Polizeiwache und einer Anzeige.