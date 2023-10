Vermisst wird seit Freitagabend die 91-Jährige Elfriede Cramer, die sich mit ihrem Rollator aus einer Pflegeeinrichtung in Karlsruhe-Rüppurr in unbekannte Richtung entfernt hat. Die Vermisste ist zirka 164 Zentimeter groß und trägt ihre weißen Haare kurz. Zuletzt war sie mit einer grauen Hose und weiß-grauem Pulli bekleidet, außerdem hat sie eine rote Tasche bei sich. An dem von ihr genutzten Rollator sind ihre Personaldaten angebracht.

Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666 5555 erbeten.