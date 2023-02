Nach derzeitigen Informationen sei die bestohlene Seniorin gegen 23.10 Uhr zu Fuß im Bereich der Kreuzung Fritz-Erler-Straße / Kriegsstraße unterwegs gewesen, so Polizei in einer Mitteilung an die Presse. In besagtem Bereich näherten sich der Dame noch unbekannte Männer von hinten und rissen die Handtasche der Seniorin an sich, die sie über der Schulter hängen hatte.

Die Täter konnten anschließen in Richtung des Cityparks fliehen, sagen die Beamten. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Die 81-Jährige blieb bei dem Vorfall glücklicherweise körperlich unverletzt.

Die Räuber wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 170 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Einer der beiden Männer habe eine Basecap oder eine Kapuze getragen. Während der Tatausführung wurde nicht gesprochen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0721/666-5555.