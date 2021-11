vor 3 Stunden Stuttgart Tausche Führerschein gegen ÖPNV-Jahreskarte: Senioren sollen in Bus und Bahn gelockt werden - auch in Karlsruhe

Autofahrer ab 65 können in vielen Regionen des Landes ihren Führerschein bald für ein Jahr gegen ein kostenloses Jahresticket des öffentlichen Personennahverkehrs eintauschen. Das Ministerium für Verkehr habe mit vielen Verkehrsverbünden des Landes einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag an.