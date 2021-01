vor 1 Stunde Karlsruhe SEK-Einsatz in Karlsruher Oststadt: 21-Jähriger mit Messer bedroht

Zwei Tatverdächtige Syrer im Alter von 23 und 28 Jahren wurden in der Nacht auf Sonntag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen, nachdem sie einen 21-Jährigen Landsmann in einer Wohnung in der Karlsruher Oststadt mit einem Messer bedroht hatten. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung.