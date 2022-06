Für die Schausteller auf der Reise bleibt kaum Zeit durchzuatmen: Es ist wieder Hochsaison nach der Corona-Pandemie: Aufbau - Kirmes - Abbau und weiter geht es in die nächste Stadt. Flexibilität wird da nicht nur in Sachen Geschäft gefordert. Auch Schule und Feierlichkeiten finden oftmals auf der Kirmes statt, weiß Manfred Simon, katholischer Gemeindepfarrer aus Mainz.

Bild: Thomas Riedel

Simon ist im Nebenamt Zirkus- und Schausteller-Seelsorger für die Region Rhein-Main-Neckar und begleitet seine reisende Gemeinde auf den Festplätzen. "Von Hochzeiten und Taufen über Trauerfeiern und seelsorgerische Begleitung sind unsere Kirchen oft hier auf dem Festplatz - es ist immer schön, wenn ich dort hinkomme, wo die Menschen leben, arbeiten und zu Hause sind", so Simon im Gespräch mit ka-news.de.

Bild: Thomas Riedel

Etwas anders ist es bei seinem evangelischen Pfarrkollegen Torsten Heinrich. Er ist nur für die Zirkus- und Schausteller zuständig - und das bundesweit. Für ihn gibt es viele schöne, aber auch viele traurige Geschichten auf den unzähligen Besuchen. "Die Menschen auf Reisen sind sehr offen und herzlich - die Freude wird gefeiert und das Leid wird geteilt", sagt Heinrich.

Bild: Thomas Riedel

Beide Geistliche sind am Mittwochmorgen auch in Karlsruhe im Einsatz, genauer gesagt auf dem Messplatz an der Durlacher Allee, auf dem noch bis zum Pfingstmontag die Frühjahrsmess' stattfindet. Doch nicht etwa ein trauriges Ereignis wartet, ganz im Gegenteil: Hier sollen Brian und Paul Xaver Krusig das Sakrament der Taufe direkt auf dem Messplatz empfangen.

Bild: Thomas Riedel

Freunde und Bekannte sind gekommen, um ihre Glückwünsche mit den Familien zu teilen. Der Biergarten bei Krusigs ist liebevoll mit festlicher Dekoration geschmückt. Die beiden Pfarrer bauen ihre mobile Kirche auf und richten alles für den Taufgottesdienst her.

Bild: Thomas Riedel

Eine große Musikbox wird aufgestellt, woraus später die Kirchenglocken läuten. Statt einer Orgel spielt ein Pfarrer auf seiner Gitarre für die Schaustellergemeinde.

Bild: Thomas Riedel

Für Taufvater Willy Krusig ist der Glaube ein fester Bestandteil seines turbulenten Schaustellerlebens, wie er im Gespräch mit ka-news.de erzählt: "Man sieht uns Schaustellern das nicht an, aber viele hier sind religiös und in dem ganzen Trubel und der stressigen Zeit ist es einfach sehr wichtig, sich zu besinnen und den Glauben nicht zu verlieren. Er hilft uns durch schwere Zeiten und so manche Not."

Bild: Thomas Riedel

Um kurz nach elf Uhr ist es dann soweit: Brian erhält als Erster das Sakrament der katholischen Taufe, das Weihwasser benetzt sein Haar.

Bild: Thomas Riedel

Danach ist die evangelische Taufe für Paul Xaver vorgesehen. Die Taufpaten unterstützen die Eltern beim Anzünden der Taufkerze.

Bild: Thomas Riedel

Zu den Besuchern zählt an diesem Mittwochmorgen auch Armin Baumbusch, Leiter des Karlsruher Marktamtes, mit seinem Team. "Es ist schön, dass auch solche Dinge auf der Mess' stattfinden. Es geht immer wieder weiter und die nächste Generation steht schon bald am Start", meint Baumbusch.

Bild: Thomas Riedel