Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr am Segelflugplatz im Kutschenweg in Rheinstetten. Während des Starts des Segelflugzeuges kam es wohl aufgrund eines Bedienungsfehlers zu einem Sinkflug aus rund fünf bis zehn Metern Höhe.

Der 59-jährige Pilot wurde durch den Aufprall schwer, der 74-jährige Co-Pilot leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zu weiteren Untersuchungen wurde die Bundesstelle für Flugunfälle verständigt.