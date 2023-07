Das Seehasenfest in Friedrichshafen lockt jährlich Tausende von Besuchern in die Stadt am Bodensee. Zwischen viel Programm, dem großen Vergnüngungspark, der Festmeile sowie dem Umzug und dem Drachenboot-Cup fragen sich die Besucher bereits im Vorfeld, welches Wetter sie am Seehasenfest 2023 erwartet. Wir beantworten diese Frage, behalten die Wetterlage für Sie im Blick und werden diesen Artikel regelmäßig bis zum Ende des Festes, am 17. Juli, aktualisieren.

Seehasenfest 2023: Sonne und Hitze satt am Freitag und Samstag

Eine Nachfrage unserer Redaktion beim Deutschen Wetterdienst (DWD) ergibt, dass die Besucher des Seehasenfests zum Start am Donnerstag (13. Juli) in Sachen Wetter ein durchwachsener Auftakt erwarten könnte. "Der Tag wird nicht ohne Schauer über die Bühne gehen", prognostiziert ein DWD-Sprecher auf Nachfrage. Insbesondere in den frühen Stunden des Tages sei die Gefahr groß, dass es zu Regenschauern oder Gewittern kommt. Erst gegen Mittag und Nachmittag beruhige sich die Lage und es käme zu weiteren Auflockerungen. Festbesucher erwarten am Donnerstag also mehr Wolken als Sonnenschein bei 25 Grad Höchsttemperaturen.

Dafür dürfen sich die Festbesucher über den Freitag und auch den Samstag nach derzeitigem Stand nicht beschweren. Laut DWD mache sich schon ab Freitag ein Hoch bemerkbar, was mit weiteren Auflockerungen einhergeht. Zwar werde es die eine oder andere Wolke am Himmel geben, insgesamt ist über Friedrichshafen aber mit ungestörtem Sonnenschein bei maximal 28 Grad zu rechnen. Perfektes Wetter also, um beim Seehasenfest vorbeizuschauen.

Obacht gilt allerdings am Samstag, denn der wird knallig: Derzeit rechnet der DWD mit überwiegend Sonne und einer Höchsttemperatur von 34 Grad. Die Temperaturen könnten als unangenehm empfunden werden, denn der DWD-Sprecher mahnt: "Ich kann jetzt schon versprechen, dass die Schwüle im Tagesverlauf zunehmen wird." Gegen Abend ist dann vermehrt mit Wolken zu rechnen.

Wetter am Seehasenfest 2023: Macht der Sonntag dem Seehasen einen Strich durch die Rechnung?

Ein weiterer Nachteil am Freitag und am Samstag: Die Sonnenbrandgefahr ist laut dem Portal wetter.de an beiden Tagen hoch, so dass Eincremen angesagt ist, wenn man keinen Sonnenbrand mit nach Hause nehmen möchte.

Hitzetage kommen in der Region um den Bodenseeübrigens immer häufiger vor. Wir haben die regionalen Wetterdaten einmal für Sie analysiert. Auch am Bodensee geht das warme Wetter nicht spurlos vorüber. Erfahren Sie die aktuellen Wassertemperaturen bei Konstanz und Lindau.

Doch ausgerechnet für Sonntag, 16. Juli, wenn der große Festzumzug in Friedrichshafen ansteht, scheint sich nach derzeitigem Stand das Bomben-Wetter von Freitag und Samstag ins Gegenteil zu kehren.

In der Nacht zum Sonntag zieht ab voraussichtlich Mitternacht von Westen kommend Regen auf. Der Sonntag selbst wird dadurch sehr wechselhaft mit vielen Wolken am Himmel. Laut DWD sei über den gesamten Tag leichter Niederschlag in Form von Schauern und Gewittern möglich, so dass Festbesucher dringend an den Regenschirm denken sollten. Die Höchsttemperaturen fallen auf durchschnittlich 27 Grad ab.

Am Montag verabschiedet sich der Seehas dann bis zum kommenden Jahr aus Friedrichshafen und Stand 12. Juli soll das Wetter ob des Abschieds offenbar ebenfalls durchwachsen werden. Laut wetteronline.de kann es am Montag zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen und die Regenwahrscheinlickeit ist noch einmal signifikant höher als am Sonntag. Die Temperaturen können zwischen 24 und 29 Grad liegen und das Wetter wird aller Voraussicht nach schwülwarm.

Übrigens: In Friedrichshafen werden während des Seehasenfests zahlreiche Straßen gesperrt. Verschaffen Sie sich im Vorfeld einen Überblick über Streckensperrungen und Umleitungen an den Festtagen. Wer in diesem Jahr über ein Seehasen-Festabzeichen von 2021 stolpert, sollte sich nicht wundern. Die Abzeichen gelten auch zum Seehasenfest 2023.