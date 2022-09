von (ps/vem)

Denn: jeder geschwommene Kilometer wird durch Sponsoren in Euro umgewandelt - und gespendet. Mitmachen darf jeder, der schwimmen kann - sowohl alleine, als auch in Gruppen. Das Anmeldeformular zum Mitmachen sowie weitere Informationen finden alle Interessierten auf www.ka-baeder.de. Der Schwimmstil ist dabei völlig egal, jedoch dürfen keine Schwimmhilfen wie Flossen oder Neoprenanzüge verwendet werden. Die Wassertemperatur wird an diesem Tag ca. 27 Grad betragen. Pausen sind während des 12-Stunden-Schwimmens erlaubt.

Der Startpreis/ Eintritt beträgt den gesamten Tag über 1 Euro für Kinder und Erwachsene. Die Nutzung der Sauna ist zum Aufwärmen kostenfrei und an diesem Tag in textil möglich. Speisen und Getränke gibt es am Kiosk.