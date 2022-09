von (dpa)

Ob die Frau schon vernommen werden konnte sowie über die Art der Verletzungen sagte der Sprecher nichts. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau am Samstag auf einem Fest in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) und ging kurz vor Ende der Livemusik zu Fuß nach Hause. Ein Bekannter fand sie am nächsten Tag schwer verletzt in ihrer Wohnung.