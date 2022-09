Waldbronn vor 47 Minuten

Schwerverletzte Frau aus Waldbronn stirbt aufgrund ihrer Verletzungen

Die lebensgefährlich verletzte Frau, die am Wochenende in ihrer Wohnung in Waldbronn aufgefunden wurde, ist ihren Verletzungen erlegen und gestorben. Dies bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber ka-news.de