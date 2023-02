Kronau vor 49 Minuten

Schwerer Unfall auf A5: Lkw durchbricht Mittelplanke - Straße wieder frei

In der Nacht zu Mittwoch musste die A5 in Fahrtrichtung Heidelberg in Folge eines Lkw-Unfalls voll gesperrt werden. Ein 40-Tonner kam am Kreuz Walldorf von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.