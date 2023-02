Karlsruhe vor 2 Stunden

Schwerer Raub in Durlach: 20-Jähriger wird mit Waffe bedroht

Am Dienstabend wurde ein 20-jähriger Mann in Durlach offenbar Opfer eines schweren Raubes. Er wurde bei einer Verabredung mit einem Bekannten von mehreren Männern attackiert. Dabei fielen Schüsse. Die Täter sind flüchtig. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/66 65 555 in Verbindung zu setzen.