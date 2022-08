Karlsruhe vor 1 Stunde

Schwere Erpressung mit Bombendrohung: 53-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft

In einem Haus in der Schweiz wurden sprengfähige Substanzen sichergestellt - die Spur begann allerdings in Karlsruhe. Dort ging 2019 eine Bombendrohung bei einem Unternehmen ein und der Erpresser wurde mit Bitcoin ausgezahlt. Mit Krypto-Experten aus Freiburg konnte der Verdächtige nun identifiziert werden.