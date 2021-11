vor 1 Stunde Karlsruhe-Rüppurr Schwelbrand an Rüppurrer Schule verursacht 30.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Schule in Rüppurr zu einem Schwelbrand. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von 30.000 Euro. Verletzte gab es keine, die Brandursache ist aktuell noch unklar.