Karlsruhe vor 1 Stunde

Schuljahr 23/24: Anmeldung für weiterführende Schulen beginnt am 8. März

Ab dem 8. März steht in Karlsruhe für viele Kinder die Anmeldung an der weiterführenden Schule an. Das Schul- und Sportamt informiert nun über die genauen Termine - und was unbedingt mitzubringen ist.