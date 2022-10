von (pol/cak)

"Gegen 17.50 Uhr rückte die Polizei mit mehreren Streifen in Wolfartsweier an und suchte die Umgebung rund um das dortige Freibad nach möglichen Verursachern ab", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Letztendlich konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Die Knallgeräusche waren offenbar auf angezündete Böller und nicht wie angenommen auf eine mögliche Schussabgabe zurückzuführen.