Im Zusammenhang mit den wiederholten Knallen könnten wohl Schüsse stehen, so die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion von ka-news.de. Offenbar wurde gegen 6.12 Uhr ein verletztes Reh in der Lindenstraße in Hohenwettersbach aufgefunden.

Der hinzugerufene Jagdpächter erlöste das schwerverletzte Tier von seinem Leid. Beamte der Polizei Karlsruhe waren dabei zugegen. Laut Angaben der Polizei Karlsruhe seien die wiederholten Knalle wohl auf das Handeln des Jagdpächters zurückzuführen.