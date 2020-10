vor 18 Stunden Berlin Schülervertreter sieht Masken im Unterricht kritisch

Der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesschülerbeirats, David Jung, sieht das Tragen von Mund-Nasen-Masken im Unterricht und das Lüften von Klassenräumen kritisch. "Manche Lehrer reden sehr leise, die versteht man hinter der Maske kaum", sagte der 18-Jährige der "Welt" (online Sonntag). Auch sei der Nutzen von Masken zweifelhaft, wenn sie den ganzen Tag getragen würden. Sie müssten gewechselt werden, wenn sie feucht sind. "Also müsste jeder Schüler theoretisch drei, vier Masken in die Schule mitbringen - was natürlich nicht passiert."