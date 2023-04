Karlsruhe vor 1 Stunde

Schreckminuten bei Sparkasse in der Oststadt: Alarm stellt sich als Fehler raus

Am Mittwochnachmittag sind Beamte der Polizei gegen 13.50 Uhr zu einem Einsatz in die Karlsruher Oststadt gerufen worden. In der Sparkasse in der Georg-Friedrich-Straße war ein Alarm angegangen.