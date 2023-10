Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete ein Anwohner am Samstagmorgen, gegen 7.55 Uhr, mehrere brennende Mülltonnen hinter einem Gebäude in der Ettlinger Straße. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife standen drei Müllcontainer bereits in Vollbrand und ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Im Laufe des Samstags meldeten Zeugen weitere brennende Mülleimer in der Richard-Willstätter-Allee sowie am Adenauerring.

Keine Personen verletzt

Am Sonntagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen mehrerer brennender Müllcontainer zum Zentralhof in der Karlsruher Innenstadt gerufen. Auch hier wurde ein Fenster durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 11.05 Uhr entdeckten Anwohner im Hinterhof eines Gebäudes in der Kaiserallee eine brennende Mülltonne.

"Dank des raschen Einschreitens der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gelang es in allen Fällen die Brände zu löschen und größere Sach-sowie Personenschäden zu verhindern", heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei.

Wurde der Täter geschnappt?

Wie die Polizei weiter mitteilt konnte inzwischen ein 18-jähriger Tatverdächtiger in der Sophienstraße festgenommen werden. Inwieweit der Festgenommene für zurückliegende Sachbeschädigungen an Müllcontainern im Stadtgebiet als Verdächtiger in Betracht kommt, sei derzeit Gegenstand einer Ermittlungskooperation der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/ 666 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bereits am Freitag, 6. Oktober, berichtete die Polizei über acht brennende Mülltonnen im Stadtgebiet. Am selben Tag gab die Polizei außerdem die Verhaftung eines 16-Jährigen bekannt. Er steht im Verdacht, im Stadtteil Daxlanden mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt zu haben.