Schon probiert? In der Karlsruher Oststadt gibt es jetzt Bier-Eis!

Was passiert, wenn potentielle Bierkönigin, regionaler Bierhersteller und lokale Eisdiele gemeinsam eine Idee umsetzen? In Karlsruhe bedeutet das: Es gibt Bier-Eis!

Am Montag durfte "Probe geschleckt" werden: Cremiges Eis mit einer deutlichen Biernote. Gewählt werden kann zwischen zwei Bier-Geschmäckern: Hoepfner Jubelbier und Hoepfner Kräusen. Warum ausgerechnet diese beiden Sorten und kein herkömmliches Pils?

"Wir wollten etwas Spezielles aufgreifen", so Hoepfner-Braumeister Wolfgang Brand, "das bernsteinfarbene Jubelbier ist ein kräftigeres vollmundiges Bier, was sich auch im Eis wiederfindet. Das Kräusenbier haben wir gewählt, um mit Pino mithalten zu können, der immer alle Preise absahnt. Denn unser Kräusenbier ist ebenfalls goldprämiert."

Pino - das ist Pino Cimino, der Besitzer von "Eis Cassata" in der Karlsruher Oststadt. Zusammen mit seinen beiden Brüdern betreibt er drei Eisdielen in der Region.

Die Brüder sind bekannt für außergewöhnliche Kreationen und Ideen: Im März eröffnete er aufgrund der zwangsbedingten Corona-Schließung in Karlsruhe den ersten Eis-Onlineshop - Verkaufsschlager war die "Klopapier-Eistorte". "Ich bin glücklich, dass mein Eis durch die Hoepfner-Biere an zusätzlicher Attraktivität gewonnen hat", so Cimino.

Bier und Eis? Diese Idee dazu hatte eine potentielle Bierkönigin: Irina Hansmann. "Ich habe in München erstmals Bier-Eis probiert und war sofort begeistert", so Hansmann gegenüber ka-news.de. Sie ist unter den acht Finalistinnen zur Wahl der baden-württembergische Bierkönigin.

Den Geschmackstest von ka-news hat das Bier-Eis definitiv bestanden - mit einem kleinen Wermutstropfen: Die Löschung des ausgelösten "Bierdurstes" musste bis zum Feierabend warten...