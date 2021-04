Vier Mädels zogen aus, um ihre Traumwohnung zu finden - und wurden jetzt schließlich fündig. Seit heute dürfen sich Katharina, Caroline, Tina und Lisa "glückliche Mieterinnen" einer 4-Zimmer Wohnung plus großer Wohnküche nennen. Doch was ist passiert seitdem ka-news.de das Gesuch der vier jungen Frauen auf die Startseite brachte? Redakteurin Verena Müller-Witt sprach mit Katharina über das Ende ihrer kleinen "Odysee".

Mit einem orangefarbenen Flyer fing alles an: "Wir, vier junge Frauen sind auf der Suche nach unserer Traumimmobilie! Witz. Wir suchen einfach ein Zuhause, in dem wir uns wohl fühlen. ", heißt es dort. "die erfolgreiche Vermittlung wird mit Kuchen und ewigem Dank entlohnt!". ka-news.de wird darauf aufmerksam und bietet den Mädels Hilfe an. Mit Erfolg!

Inzwischen haben die Vier sogar den Mietvertrag unterschrieben und konnten am vergangenen Montag die Schlüssel abholen. Jetzt wird alles für den Umzug zum 1. Mai vorbereitet. Inklusive Kuchenübergabe in der ka-news.de-Redaktion.

"Die Wohnung übertrifft unsere Erwartungen"

"Wir haben nach dem Artikel zwei Anfragen reinbekommen, wobei bei der einen recht schnell klar war, das wird nichts", erzählt Katharina auf Anfrage von ka-news.de. Die zweite, die sich in Mühlburg befindet, entpuppte sich wiederum als "Glückstreffer". Der Grund: Das Budget wurde eingehalten, jede der vier Suchenden hat ihr eigenes Zimmer und eine große Wohnküche mit Balkon gibt es noch dazu. Katharina und Co. sind zufrieden: "Die Wohnung übertrifft unsere Erwartungen", erzählt sie erfreut.

Der Clou: Tatsächlich wird der jetzige Vermieter erst durch eine Bekannte auf den Artikel vom 15. April aufmerksam gemacht - eben weil er so gerne Kuchen isst. "Als der Artikel online ging, hat sich kurz darauf unser jetziger Vermieter gemeldet. Am Tag darauf hatten wir den Besichtigungstermin, direkt danach hat er uns schon mündlich zugesagt", sagt Katharina.

Auch die Belohnung soll der zukünftige Vermieter bereits bekommen haben. "Er hat sich einen klassischen Schokokuchen gewünscht", so die 27-Jährige abschließend. Welchen Kuchen die Redaktion bekommt, bleibt aber eine Überraschung.