Nach derzeitigem Ermittlungsstand spiegelten die Täter der Betrogenen vor, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Radfahrer ums Leben gekommen sei. Die Angerufene könne eine andernfalls drohende Inhaftierung des Sohnes einzig durch Zahlung einer Kaution abwenden, so eine Pressemitteilung der Polizei. Im weiteren Verlauf vereinbarten die Täter mit der Seniorin eine Geldübergabe in der Nähe des "Beiertheimer Wäldchens" in Karlsruhe.

Dort übergab die Geschädigte einer unbekannten Täterin Bargeld und Schmuck. Im Anschluss telefonierte die Geschädigte mit ihrem echten Sohn und der Betrug flog auf. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizei führte bislang nicht zur Spur der Geldabholerin. In einem weiteren Fall war es einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin zu verdanken, dass eine 83-Jährige nicht auf die gleiche Betrugsmasche hereinfiel.

Bankangestellter vermutet Betrug

Am Donnerstagmittag wurde die in Karlsruhe wohnhafte Frau von unbekannten Tätern ebenfalls mit der "Schockanrufmasche" angerufen. Als die Geschädigte im weiteren Verlauf bei ihrer Bank eine fünfstellige Bargeldsumme abheben wollte, wurde die Bankangestellte misstrauisch und vermutete einen Betrug.

Statt das Geld auszuzahlen, verständigte die Bankangestellte die Kriminalpolizei. Nach einer Kontaktaufnahme der echten Polizei mit der Geschädigten bestätigte sich der Verdacht der bekannten Betrugsmasche.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erschien gegen 18:45 Uhr ein junger Mann am Wohnanwesen der Seniorin in der Erwartung, von dieser wie telefonisch vereinbart einen fünfstelligen Bargeldbetrag ausgehändigt zu bekommen. Er wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.