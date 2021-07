vor 36 Minuten Karlsruhe Schock an der Alb: Passanten finden leblosen Körper im Wasser

Zwei Passanten haben am Mühlburger Feld in Karlsruhe eine leblose Person in der Alb gefunden. Mithilfe einer zufällig vorbeikommenden Ärztin wurde die Person versucht zu reanimieren. Der Zustand bleibt laut Polizei kritisch.