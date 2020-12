vor 22 Stunden Karlsruhe Auf Bitten von Stadt- und Landkreis: Schnelltests vor Weihnachten in Karlsruhe wieder abgesagt

Nach der Ankündigung von Corona-Schnelltests vor Weihnachten in zahlreichen Städten landesweit sind erste Angebote schon wieder abgesagt. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) kündigte am Samstag an, doch nicht wie geplant am 23. und 24. Dezember in Karlsruhe und Bretten (Landkreis Karlsruhe) zu testen - auf Bitten von Stadt und Landkreis.