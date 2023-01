Karlsruhe vor 56 Minuten

Schneller zum Reisepass: Bürgerbüros rechnen 2023 mit weniger Anträgen

Die gelockerten Reisebedingungen in den Sommermonaten nahmen im Frühjahr 2022 viele Karlsruher zum Anlass, einen neuen Reisepass zu beantragen. Das führte zu einer angestrengten Terminsituation in den Bürgerbüros - und einem neuen Rekord. Im Jahr 2022 wurden so viele Anträge gestellt wie seit 10 Jahren nicht mehr. Für 2023 wird ein weniger großer Zulauf erwartet.