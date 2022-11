Schnee im November. Lange ists her! Doch komplett aussichtslos ist diese Vorstellung nicht. Tatsächlich gab es im Raum Karlsruhe schon ganz erhebliche Schneemengen zu dieser Jahreszeit.

So lag am 23. November 1985 der Schnee schon einmal 14 Zentimeter hoch, in Rheinstetten waren es am 23. November 1962 schon einmal 16 Zentimeter. Mehr als 20 Zentimeter gab es allerdings erst in der zweiten Dezemberhälfte.

Februar 1970: Blick von der Tribüne auf das schneebedeckte Spielfeld im Wildpark | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8/BA Schlesiger A19/131/3/08

Kein Schnee im November in Karlsruhe

Allerdings werden Schnee-Liebhaber auch dieses Jahr wohl noch ein wenig warten müssen. "Schnee können wir zumindest bis Mitte nächster Woche in Karlsruhe noch nicht erwarten. Bis dahin dominiert Luft atlantischen Ursprungs und die ist zu warm, als dass Schnee fallen könnte", erklärt Mühr im Gespräch mit ka-news.de.

Jetzt folgt das große "Aber". Denn seit einigen Tagen kündigt sich laut Mühr eine allmähliche Umstellung der Großwetterlage ab Mitte der kommenden Woche an.

Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr | Bild: Bernhard Mühr

"Über Nordosteuropa und Skandinavien etabliert sich voraussichtlich ein riesiges Hochdruckgebiet. Und auch wenn wir in Süddeutschland weit weg vom Kern des Hochs liegen, gelangt am äußersten Südwestrand des Hochs doch zunehmend kontinentale und immer kältere Luft auch bis zu uns. Ab Donnerstag werden die Tagestemperaturen nur noch wenig über Null Grad hinauskommen", prognostiziert der Meteorloge.

Heißt im Klartext: Für die übernächste Woche seien die Wetterwürfel noch nicht ganz gefallen, wie Mühr auf Nachfrage der Redaktion erläutert.

Gibt es in zwei Wochen Schnee?

"Das osteuropäische Hoch hat den mittelfristigen Prognosen zufolge weiter Bestand und damit sind die Voraussetzungen für winterlich kalte Temperaturen auch am Oberrhein recht günstig. Ein solches Szenario erscheint im Laufe der übernächsten Woche durchaus plausibel. Damit hätten wir schon einmal ausreichend kalte Temperaturen."

Ob sich allerdings auch ein Tiefdruckgebiet von Südosteuropa oder dem Mittelmeer her in die Zirkulation einmische und so die nötige Feuchtigkeit für nennenswerte Schneefälle heranstransportiere, stehe im Detail jedoch noch nicht fest.