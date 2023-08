Karlsruhe vor 2 Stunden

Schlosslichtspiele und Light Festival starten am Mittwoch in Karlsruhe

Am Mittwoch, 16. August, starten die diesjährigen Schlosslichtspiele 2023 in Karlsruhe. Bis zum 17. September wird dann die Schlossfassade jeden Abend mit sogenannten" Projection Mappings" erleuchtet. Zusätzlich sorgt das Light Festival das auch andere Orte in der Stadt erleuchtet werden.