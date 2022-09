von (ps/cak)

"Dann kann während der Schlosslichtspiele bei freiem Eintritt geschlemmt werden –und natürlich auch schon davor. Die rund 20 Foodtrucks öffnen ihre mobilen Küchen bereits um 11 Uhr. Ideal also, um in der Mittagspause, bei einer Shopping-Pause oder einfach vor dem Besuch der Schlosslichtspiele bei der Foodtruck Convention Station zu machen", so die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) in einer Pressemitteilung.

Bild: Paul Needham

Im Angebot seien dabei verschiedene Burger, Langos, Spezialitäten aus Sri Lanka, vegetarische und vegane Bowls, Spezialitäten aus dem Smoker oder auch Wraps und Tacos. Auch ans Dessert ist gedacht: Waffeln, Popcorn, Eis und Churros sollen das Schlemmen abrunden.

Karlsruhe Schlosslichtspiele Karlsruhe im Stromsparmodus Das könnte Sie auch interessieren

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Sonntag, 11. September, das Das Fest Citymobil, das für Mickela und Ultramaryn die Bühne sein wird und immer wieder auf seiner Tour auf dem Schlossplatz Station machen wird. Ebenfalls lässt sich die Foodtruck Convention am Sonntag einplanen,um sich am gleichzeitig stattfindenden Tag des offenen Denkmals auf der individuellen Denkmaltour zu stärken