vor 21 Minuten Corina Bohner Karlsruhe Woodstock in Karlsruhe: Festival-Fotograf Elliott Landy zeigt seine Fotos in Schaufenstern und auf dem Schloss

50 Jahre Woodstock - um das zu Feiern, muss man nicht in das kleine amerikanische Örtchen. Im Sommer 2019 weht ein Hauch von Woodstock durch die Karlsruher Innenstadt: Auf "Das Fest" konnte vor der originalen Woodstock-Bühne im kleineren Modell gefeiert werden, auf dem Karlsruher Schloss finden sich Lichtshows zum "Sommer der Liebe und des Lebens" - und in der Innenstadt werden die berühmten Fotografien von Elliott Landy ausgestellt. Dieser hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich in der Fächerstadt vorbeizuschauen. ka-news.de hat ihn zum Gespräch getroffen.