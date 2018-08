Publikumslieblinge der Schlosslichtspiele: Maxin10sity bekommen Spezial und Jürgen Drews rockt vor dem Schloss

Rund ein Viertel der Zeit, in denen das Residenzschloss wieder zum Publikumsmagneten wird, ist bereits verstrichen. Für die restlichen Sommernächte der Schlosslichtspiele sind weitere Highlights geplant.

Wieder erstrahlt das Karlsruher Schloss jeden Abend auf einzigartige Weise - ein Spektakel aus Lichtern und Farben: Das sind die Schlosslichtspiele. Wie das Programm in den nächsten Wochen bis zum 9. September aussehen wird, teilt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) nun in ihrer Pressemeldung mit.

Am Wochenende, von Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August, sind wieder die vier Werke der Publikumslieblinge Maxin10sity auf der Schlossfassade zu sehen. Die Lichtshows der ungarischen Künstlergruppe sorgten bereits in den letzten Jahren für große Begeisterung unter den Zuschauern, so die KME weiter.

Alle Fans haben zudem am Sonntag, 12. August, die Möglichkeit die Künstler persönlich kennen zulernen und einen Einblick in ihre Arbeit zu erhaschen. Interessierte können ab 19.30 Uhr beim "Artist Talk" im Architekturschaufenster in der Karlsruher Waldstraße 8 vorbeischauen.

Ein weiteres, mit Höhepunkten gefülltes Wochenende lockt laut KME vom 24. bis 26. August: Der SWR begeistert die Schlossbesucher mit unterschiedlichsten Live-Bands. Die Musiknächte beginnen jeweils um 18 Uhr.