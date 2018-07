vor 46 Minuten Karlsruhe Die größte Leinwand der Stadt: Schlosslichtspiele 2018 feiern Premiere!

In den kommenden Wochen wird das Karlsruher Schloss in den Nächten nicht nur mit orange-roten Scheinwerfern, sondern auch mit vielen bunten Farben, Formen und Motiven angestrahlt. Die Schlosslichtspiele 2018 starten am Samstag, 28. Juli, in eine neue Saison. Bis zum 9. September sind die Shows (fast) täglich auf der Fassade des Schlosses zu bestaunen.