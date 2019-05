vor 1 Stunde Karlsruhe Das Schloss wird wieder bunt: Veranstalter geben die ersten beiden Shows der diesjährigen Schlosslichtspiele bekannt

Die Schlosslichtspiele gehen in die fünfte Runde: Vom 8. August bis 15. September verwandelt sich die Fassade des Karlsruher Schlosses in eine Kinoleinwand. Zwei der insgesamt vier Shows wurden nun bekannt gegeben. Das Motto der Schlosslichtspiele in diesem Jahr: "Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late - Love comes first."