Am Samstag sind erneut die Lichtprojektionen auf dem Karlsruher Schloss gestartet und wir haben die ersten Bilder dazu. Vier neue Shows können die Besucher mit Einbruch der Dunkelheit bei den Schlosslichtspielen bis zum 9. September genießen. Der Eintritt ist frei!

Die neue Spielzeit der Schlosslichtspiele Karlsruhe steht unter dem Motto von Arthur C. Clarke: "Any Sufficiently Advanced Technology Is Indistinguishable From Magic" (Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden.). Am Samstagabend gab es die neuen Lichtkunstwerke erstmals zu sehen.

Die Shows starten täglich ab 22 Uhr und werden bis 23.30 Uhr auf das Schloss projiziert. Mit dem früheren Einbruch der Dunkelheit verschiebt sich auf der Start: Ab 3. August geht es um 21.30 Uhr los, ab dem 17. August um 21 Uhr, ab 23. August können Besucher die Lichtershow bereits ab 20.30 Uhr betrachten. Gezeigt werden vier verschiedene Shows.

Die Schlosslichtspiele wurden anlässlich des 300. Stadtgeburtstags von Karlsruhe gestartet und werden mit Unterstützung der lokalen Politik bis zum Jahr 2020 fortgeführt.