vor 19 Stunden Karlsruhe 5. Ausgabe der Karlsruher Lichtshow: Schlosslichtspiele feiern "Sommer der Liebe und des Lebens"

Tagsüber ist sie die hübsche Hülle des Karlsruher Schlosses, bei Dunkelheit wird sie zur Projektionsfläche eines Spektakels: Während der Schlosslichtspiele vom 8. August bis zum 15. September erwacht die Barockfassade zu farbensprühendem und formgewaltigem Leben. In diesem Jahr steht über den Shows der Leitsatz «Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late - Love comes first.». Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.