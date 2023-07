Jährlich kommen hunderttausende Besucher nach Karlsruhe, um sich die Schlosslichtspiele Karlsruhe anzusehen. Insgesamt konnte das Event seit 2015 über 1,5 Millionen Besucher begrüßen. Im Herbst 2023 finden die Schlosslichtspiele zum 9. Mal unter dem Motto: "Hoffnungshorizonte. Down of Devices" statt. Das Motto hat sich der verstorbene ZKM-Chef Peter Weibel ausgesucht.

Besonderes Highlight: Kurz vor den Schlosslichtspielen, am 12. August, wird die Band "Kraftwerk" vor dem Schloss performen! Außerdem wird es eine Lichtershow von Kraftwerk mit dem Namen Kraftwerk geben!

Geschichte der Karlsruher Schlosslichtspiele

Die ersten Schlosslichtspiele fanden 2015 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe statt. Da die Lichtershows sehr gut besucht waren, befand die Stadt, die Schlosslichtspiele weiterzuführen. Seitdem wird das Lichterspektakel vom Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und der Karlsruher Event und Marketing GmbH (KME) organisiert.

Die Schlosslichtspiele waren auch ausschlaggebend dafür, dass Karlsruhe 2019 als erste deutsche Stadt den Titel "Unesco City of Media Arts" erhielt.

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe finden jährlich von August bis September am Karlsruher Schloss statt. Die einzige Ausnahme bildeten die Schlosslichtspiele 2020: Aufgrund der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurden das Spektakel vollkommen in den digitalen Raum verlegt. Heißt: Das Schloss und der Schlossplatz wurden gescannt und digital nachgebaut. Im Jahr 2022 wurden die Schlosslichtspiele wegen der Energiekrise nur vier Wochen statt gespielt. Trotzdem verzeichneten die Veranstalter rund 250.000 Besucher.

Schlosslichtspiele Karlsruhe: Uhrzeiten

Am 18. August starten die Schlosslichtspiele um 21.15 Uhr. Eine Woche später beginnen sie um 20.15 Uhr. Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr ist dann Schluss mit dem Spektakel.

Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2023: das Programm

Das vollständige Programm für die Schlosslichtspiele 2023 teilt sich in insgesamt 24 Lichtershows auf. Sieben davon sind komplett neu! Darunter: Die Sieger des BBBank-Awards, The Fox, the Folks.

Das sind die sieben neuen Shows bei den Schlosslichtspielen:

Maxin10sity: 80's Flash

The Fox, the Folks: Bhinneka Express

Cluster Kollektiv: For Headlights crave Hindsight too

Sinoca: Humanity

Overlappingst._Simone Serlenga: AI + GA

Kraftwerk: Kraftwerk

Peter Weibel & Hotel Morphilla Orchester, Nikolaus Volzöw: Wir sind Daten

Was kosten Tickets für die Karlsruher Schlosslichtspiele?

Der Lichtshows bei den Schlosslichtspielen Karlsruhe können kostenlos betrachtet werden. Das Event wird vollständig von der Stadt Karlsruhe und verschiedene Partner und Sponsoren, sowie einem Essens- und Trinkangebot finanziert.

Parken und Anreise zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe

Wer mit dem Auto zu den Schlosslichtspielen fährt, parkt am besten in einem der Parkhäuser:

Waldhornstraße

Schlossplatz (über den Tunnel erreichbar)

Herrenstraße/ Zirkel

Passagehof

Bahn in Karlsruhe (Symbolbild). | Bild: Thomas Riedel

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reist, der steigt am Besten an der unterirdischen Haltestelle Marktplatz (Kaiserstraße U) aus und schlendert zum Schloss. Auch über die folgenden Haltestellen lässt sich das Schloss in unter einem Kilometer erreichen:

Marktplatz (Pyramide U)

Kronenplatz

Kronenplatz (U)

Europaplatz/Postgalerie

Europaplatz/Postgalerie (U)

Essen bei den Schlosslichtspielen Karlsruhe

An den Schlosslichtspielen 2023 wird es auch ein Essensangebot geben. Vom 8. bis 10. September werden die Foodtrucks vor dem Schloss gastieren.

Foodtruck Convention Karlsruhe 8Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Neben dem Essensangebot am Schloss gibt es in Karlsruhe auch eine große Auswahl verschiedener Restaurants.

Schlosslichtspiele Karlsruhe bei YouTube

Wer sich vor dem Beginn der Schlosslichtspiele bereits mehr dazu anschauen möchte, findet auf den offiziellen YouTube-Kanälen "ZKM Karlsruhe" und "Schlosslichtspiele Karlsruhe" Trailer, Rückblicke und Making-Ofs der vergangenen Schlosslichtspiele. Zusätzlich befinden sich auf der Website der Schlosslichtspiele fünf Shows der letzten Jahre, die man sich ganz anschauen

Schlosslichtspiele in Karlsruhe zu Zeiten von Corona

Wegen der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, mussten die Schlosslichtspiele 2020 digital durchgeführt werden. Die Schlosslichtspiele 2021 konnten wieder in der Realität stattfinden, allerdings ohne ein Gastronomieangebot. Im Jahr 2022 kehrte die Show wieder auf den Schlossplatz zurück.