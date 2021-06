vor 1 Stunde Karlsruhe Schlange bei den Mülltonnen: Anwohnerin aus Stutensee ruft Polizei

Eine Schlange hat am Dienstag, gegen 13 Uhr, in Stutensee-Friedrichstal für Aufsehen gesorgt. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat eine Frau das Tier hinter den Mülltonnen entdeckt und die Beamten verständigt. Das Tier wurde als ungefährlich eingestuft und in einem naheliegendem Gewässer ausgesetzt.