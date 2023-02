Tony Marshall ist in der Schlagerwelt als "Fröhlichmacher der Nation" bekannt. Mit Liedern wie "Schöne Maid" und "Die Hände zum Himmel" verbreitet er überall gute Stimmung. Im Laufe seiner Musikkarriere veröffentlicht Tony Marshall 120 Singles und tritt auf rund 8000 Veranstaltungen auf. Im Alter von 85 Jahren verstirbt der Sänger nach langer Krankheit. Hier erfahren Sie die wichtigsten Informationen über seine Karriere, seine Lieder und sein Leben.

Tony Marshall im Steckbrief: Alter, Wohnort und Ehrenbürgerschaft

Beruf: Schlagersänger, Opernsänger

Schlagersänger, Opernsänger Bürgerlicher Name: Herbert Anton Hilger

Herbert Anton Hilger Geboren: am 3. Februar 1938 in Baden-Baden (Baden-Württemberg)

am 3. Februar 1938 in Baden-Baden (Baden-Württemberg) Gestorben: am 16. Februar 2023 im Alter von 85 Jahren

am 16. Februar 2023 im Alter von 85 Jahren Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Partnerin: Gabi (seit 1962 verheiratet)

Gabi (seit 1962 verheiratet) Kinder: Marc (*1963), Pascall (*1967) und Stella (*1979)

Marc (*1963), Pascall (*1967) und Stella (*1979) Wohnort: Baden-Baden

Baden-Baden Ehrenbürgerschaft: Bora Bora (seit 2008), Baden-Baden (seit 2018)

50 Jahre Schlagerkarriere: Tony Marshall ist der "Fröhlichmacher der Nation"

Im Jahr 1965 absolviert der in Baden-Baden geborene Tony Marshall nach seinem Musikstudium das Staatsexamen als Opernsänger. Kurz darauf unterschreibt er bereits seinen ersten Plattenvertrag, eigentlich als Sänger von Chansons. Doch der Erfolg lässt zunächst auf sich warten, weswegen Tony Marshall sich 1968 eine Kneipe in seiner Geburtsstadt eröffnet.

Erst Anfang der 70er gelingt Tony Marshall mit dem Lied "Schöne Maid" der große Durchbruch in Deutschland. Der Song, produziert von Jack White, ist vom traditionellen Māori-Volkslied "Nau Haka Taranga" inspiriert. Nach einem Auftritt in der TV-Sendung "Mainz wie es singt und lacht" zur Karnevalszeit wird das Lied zum Hit und Tony Marshall zum "Fröhlichmacher der Nation". "Da hatte ich über Nacht einen Millionen-Hit," sagt Tony Marshall in einem Interview mit Radio Schlagerparadies.

Im Jahr 1976 gewinnt Tony Marshall mit seinem Song "Der Star" den deutschen Vorentscheid des "Eurovision Song Contest". Da das Lied jedoch bereits vor dem Event von einer anderen Sängerin öffentlich gesungen wurde, musste "Der Star" und somit auch Tony Marshall von der Teilnahme am "Grand Prix Eurovision de la Chanson" disqualifiziert werden.

Tony Marshall schafft es dennoch, sich vor allem in den 70er-Jahren mit seinen Singles und Alben in den deutschen Charts zu platzieren. Er geht auf internationale Tournee, unter anderem nach Asien und Nordamerika, und begeistert auch dort Publikum mit seinen Stimmungsmachern. Am Schönsten ist es jedoch immer noch "Zuhause in Baden-Baden," findet Tony Marshall.

2005 geht für Tony Marshall ein Jugendwunsch in Erfüllung: Er spielt die Rolle des Milchmannes Tevje im Musical "Anatevka" am Frankfurter Volkstheater. Schon seit den 1960er-Jahren ist er von der Rolle begeistert. Über 200 Vorstellungen darf Tony Marshall in seine Traumrolle schlüpfen und erntet viel positive Kritik.

Dass Tony Marshall einmal Sänger werden möchte, weiß er schon seit er 13 Jahre alt ist. Damals sieht er den Film "Der große Caruso" mit Mario Lanza im Kino und ist sich sicher: "Dann war mir klar nach dem Kinobesuch: 'Mama, ich will Sänger werden'." Er hat es geschafft: 2004 feiert Tony Marshall sein 50. Jubiläum als Musiker.

Die bekanntesten Lieder von Tony Marshall

Schöne Maid (1971)

Komm gib mir deine Hand (1971)

Ich fang' für euch den Sonnenschein (1972)

...und in der Heimat (1973)

Junge, die Welt ist schön (1973)

Der Star (1976)

Bora Bora (1978)

Auf der Straße nach Süden (1978)

Heute hau'n wir auf die Pauke (1982)

Ach laß mich doch in deinem Wald der Oberförster sein (1983)

Resi bring Bier (1991)

Die Hände zum Himmel (2000)

Krankheit und Familie: Tony Marshall verabschiedet sich mit einem Lächeln

Gesundheitlich scheint für Tony Marshall mit zunehmenden Alter ein Schicksalsschlag nach dem Nächsten zu kommen: Er hat Diabetes, muss notoperiert werden und erkrankt schwer an COVID-19. 10 Tage musste er deshalb auf der Intensivstation bleiben. Doch er schafft es immer wieder, sich aufzuraffen.

Seine Familie ist dabei stets für Tony Marshall da und ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Seine Frau Gabi, die er nach dreijähriger Verlobung 1962 heiratet, kennt er schon seit Kindertagen. Die beiden feiern im Jahr 2022 nach 60 Jahren Ehe die Diamantenhochzeit.

Zusammen mit seiner Tochter Stella ist er für die 1999 gegründete "Tony-Marshall-Stiftung" tätig. Die Stiftung engagiert sich in Baden-Württemberg für Menschen mit Behinderung und fördert unter anderem die Errichtung von Einrichtungen der Behindertenhilfe. Seine Söhne Marc und Pascall sind selbst Sänger und in der Musikbranche aktiv.

Tony Marshall versucht, jeden Moment seines Lebens zu genießen. "Das Leben ist einmalig und das sollte dem Menschen ganz früh bewusst sein, dass man nur einmal lebt, also macht man das Beste daraus," sagt er in einem Interview. In Würde Altern bedeutet für Tony Marshall, "dass man am Schluss mit einem Lächeln sich verabschiedet."

Nach langer Krankheit verstirbt Tony Marshall kurz nach seinem 85. Geburtstag am 16. Februar 2023 im Kreise seiner Familie.