Florian Silbereisen gilt als der Inbegriff des deutschen Schlagerfernsehens. Schon seit Jahren ist er eine Konstante des Sendeprogramms. Aber das Jahr 2023 scheint bisher nicht das Jahr des 41-Jährigen zu sein. Innerhalb kürzester Zeit wurden zwei Sendungen Silbereisens aus dem Programm genommen.

Erst strich das Erste Silbereisens zweite "Feste mit Florian Silbereisen"-Show des Jahres, die üblicherweise Mitte März läuft, und ersetzte sie durch "20 Jahre Kaisermania" mit Schlager-Legende Roland Kaiser (70). Die Sendung wird zur besten Sendezeit am Samstag, dem 18. März, um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Schlagerstar: MDR streicht weitere Show mit Florian Silbereisen

Neben dieser Sendung in der ARD, die Florian Silbereisen verloren hat, kommt jetzt die nächste schlechte Neuigkeit: Der MDR streicht eine weitere Show mit Silbereisen, ebenfalls am 18. März. Die Sendung sollte der Abschied von Schlager-Ikone Jürgen Drews werden, doch laut dem neuen Programm ist sie nicht mehr geplant. Florian Silbereisen verliert also gleich zwei Sendeplätze auf einmal.

Aber warum wird der früher als Quotengarant gefeierte Moderator abgestraft? Zum einen erreicht Silbereisen die ehemaligen Quoten schon seit längerer Zeit nicht mehr, die Sender könnten sich also nach Alternativen umsehen. Außerdem werden auch immer mehr Stimmen laut, die Silbereisens Über-Präsenz im deutschen Schlagerfernsehen beklagen. Die Sendungen seien zu oft sehr ähnlich, mit den immer gleichen Gästen und der immer gleichen Musik.

Florian Silbereisen ist beim ESC-Vorentscheid mit dabei

Zwar verliert Silbereisen direkt zum Jahresanfang zwei seiner Shows, dafür ist er in diesem Jahr beim Vorentscheid des European Song Contest (ESC) dabei sein, wie vip.de berichtet. Zwar nicht als Juror, aber dafür als Talk-Gast bei Barbara Schöneberger (48). Mit von der Partie sind dabei Ilse de Lange (45) und Riccardo Simonetti (30).