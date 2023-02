Karlsruhe vor 1 Stunde

Schlägerei im Kaufhaus: In der Kaiserstraße kam es zum Familien-Kampf

In einem Kaufhaus in der Kaiserstraße ereignete sich am Mittwochabend, 8. Februar, einem Zwist zwischen zwei Familien. Die körperliche Auseinandersetzung musste durch eine eintreffende Polizeistreife geschlichtet werden.