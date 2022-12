von (pol/cak)

Die zwei Angreifer (30 und 32 Jahre alt) attackierten den 33-Jährigen wohl, weil dieser zuvor versucht haben soll einen Rucksack von einem der beiden Tatverdächtigen zu stehlen. Zur Aufklärung des Sachverhalts wurden die drei Beteiligten durch eine Streife der Bundespolizei zur Dienststelle am Karlsruhe Hauptbahnhof gebracht.

"Der 32-jährige Tatverdächtige leistete bei den polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Außerdem stieß er mehrfach seinen Kopf gegen eine Türe, wodurch er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde in den Unterlagen ein Haftbefehl entdeckt, weshalb er im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal eingeliefert wurde", so die Bundespolizei Karlsruhe.

Bei dem jüngeren der beiden Tatverdächtigen wurde festgestellt, dass er keinen legalen Aufenthalt in Deutschland begründen kann. Er stellte noch auf der Dienststelle einen Asylantrag. Die beiden Tatverdächtigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, des unerlaubten Aufenthaltes und Beleidigung. Gegen den 33-Jährigen wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt.