Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Mann am Samstag gegen 5.20 Uhr zunächst von zwei Unbekannten aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus am Europaplatz angegriffen worden, so die Mitteilung der Polizei Karlsruhe. Einer der beiden unbekannten Täter schlug dem Geschädigten offenbar die Faust ins Gesicht. Nachdem der Mann zu Boden ging, trat der unbekannte Täter wohl mithilfe eines zweiten, ebenfalls unbekannten Täters weiter auf den Mann ein, erklären die Beamten.

Beide Täter seien um die 25 Jahre alt. Einer der Täter habe dunkle, lockige Haare, die an den Seiten abrasiert seien, so die Personenbeschreibung der Polizei. Er sei mit einer schwarzen Jacke und dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen seien. Der zweite Täter habe eine weiße Übergangsjacke getragen.

Zweiter Angriff folgt

Nach der körperlichen Auseinandersetzung habe der Geschädigte den Europaplatz in Richtung Stephanienstraße verlassen wollen, als er von einer zweiten Personengruppe angegriffen wurde, erklärt die Polizei. Auch hier wurde der Mann offenbar von mehreren Männern mit Tritten verletzt. Die Täter flohen anschließend in Richtung Europaplatz.

Laut Aussagen des Geschädigten sei einer der Täter des zweiten Angriffs unter 25 Jahren gewesen. Er habe dunkle Haare und eine weiße Jacke getragen, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Nach Aussage von Zeugen habe einer der Männer einen Drei-Tage-Bart gehabt und eine cremefarbene Jacke getragen. Ein weiterer Täter wurde als dunkelhäutig beschrieben.

Die Polizei konnte die Täter beider Vorfälle bisher nicht identifizieren.