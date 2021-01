vor 1 Stunde Karlsruhe Scheune in Linkenheim-Hochstetten ausgebrannt: Ursache bleibt unklar

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist aus bislang ungeklärten Gründen eine Scheune in der Hauptstraße von Linkenheim-Hochstetten in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht alarmiert und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindern. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor.