vor 2 Stunden Kraichtal Scheune brennt aus: Rund 30 000 Euro Schaden

In Kraichtal (Kreis Karlsruhe) ist in der Nacht zum Montag eine Scheune ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war das rund 250 Quadratmeter große Gebäude auch als Wohnunterkunft genutzt worden. Den Angaben zufolge brach das Feuer aus, nachdem die Bewohnerin einen defekten Holzofen befeuerte und dann schlafen ging. Als sie aufwachte, stand bereits ein Teil der Holzverkleidung in Flammen, wie es weiter hieß.

Die Frau konnte das brennende Gebäude unverletzt verlassen. Auch mehrere Hühner sowie zwei Hunde konnten gerettet werden. Nach etwa zwei Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.