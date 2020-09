Zu Beginn der neuen Woche brauchen Menschen im Südwesten weiterhin einen Regenschirm. Der Deutsche Wetterdienst "(DWD) erwartet Regenschauer und auch einzelne Gewitter. In Karlsruhe wird ebenfalls Niederschlag erwartet.

Im Süden beginnt der Montag stellenweise mit Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Daneben werden viele Regenschauer, von Mittag an auch einzelne Gewitter und Starkregen erwartet - allerdings nicht in Karlsruhe. Am Montag wird auch in Karlsruhe Regen erwartet, ab Dienstag bleibt es es bewölkt bei 11 bis 14 Grad in der Nacht und bis zu 23 Grad am Tag.

Im Südwesten können bis in die Nacht zum Dienstag laut DWD bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Die Temperaturen steigen den Prognosen zufolge auf bis zu 15 Grad im Südschwarzwald und 22 Grad im Kraichgau. Zum meteorologischen Herbstanfang am Dienstag (1. September) soll es ähnlich nass bleiben, mit Höchstwerten von 21 Grad.