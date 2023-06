Streaming-Fans müssen jetzt stark sein - denn Netflix könnte bald noch teurer werden: Denn erst vor kurzem hat der Streaming-Dienst das Account-Sharing abgeschafft. Nun soll Gerüchten zufolge auch das Basis-Abo wegfallen. In Kanada scheint es das Basis-Abo bereits nicht mehr zu geben. Das war bislang so etwas wie der Klassiker unter den Netflix-Abos. Doch wird es auch in Deutschland abgeschafft?

Netflix: Kein Basis-Abo mehr in Kanada

Wie mehrere kanadische Medienhäuser berichten, hat Netflix das Basis-Abo in Kanada abgeschafft. So taucht die Option überhaupt nicht mehr in den Abo-Optionen auf und auch in den FAQ soll vom Basis-Abo nichts mehr zu sehen sein.

Gerade mit den eigenen Produktionen ist Netflix bei seiner Kundschaft sehr beliebt. Lilly Collins' Dramedy "Emily in Paris" soll ende diesen, Anfang kommenden Jahres bereits eine neue Staffel rausbringen. Und auch die Kultserie "Stranger Things" soll wohl eine fünfte Staffel bekommen.

Netflix: Bleibt das Basis-Abo in Deutschland?

Auf der deutschen Netflix-Seite kann man das Basis-Abo noch finden. Zumindest, wenn man ein bisschen sucht. Denn auf der Startseite wirbt Netflix nun mit dem "Standard-Abo mit Werbung". Für 4,99 Euro im Monat können Nutzer dann die Serien und Filme der Plattform sehen, allerdings eben mit Werbung.

Wer allerdings das Basis-Abo finden will, das vermutlich die meisten Nutzer haben, der muss sich etwas durchklicken. Denn wenn man von der Startseite auf die Abo-Übersicht klickt, bekommt man nur drei der vier möglichen Abonnements angezeigt. Das "Standard-Abo mit Werbung" für 4,99 Euro im Monat, das "Standard"-Abo für 12,99 Euro im Monat und das "Premium"-Abo für 17,99 Euro im Monat. Wer mehr zahlt, bekommt eine bessere Auflösung und kann teilweise auch die Serien und Filme downloaden.

Den Klassiker, also das "Basis"-Abo für 7,99 Euro im Monat, lässt sich nur finden, wenn man auf den Link "Alle Abos anzeigen" unter der Übersicht klickt.

Ob das Basis-Abo auch in Deutschland abgeschafft wird, bleibt abzuwarten. Netflix hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.