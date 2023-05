Karlsruhe vor 57 Minuten

Schaden an Oberleitung in Durlach: Alle ICE- und TGV-Verbindungen betroffen

Wie die Deutsche Bahn via twitter mitteilt, kommt es im Fernverkehr auf der Strecke Heidelberg/Stuttgart nach Karlsruhe aktuell zu Einschränkungen. Grund sind Reparaturarbeiten an der Oberleitung in Durlach. Die Störung soll sich nach bisherigen Informationen bis in die Abendstunden ziehen.